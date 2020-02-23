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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي بإب تخفي نحو 200 شخص منذ خمس سنوات والان مع التفاصيل
الأحد 23 فبراير 2020
قالت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة إب، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، تخفي نحو 200 مواطن من أبناء محافظة إب، من خمس سنوات، مطالبة بالكشف عن مصيرهم.
وطالبت الرابطة، مليشيا الحوثي الانقلابية بالكشف عن مصير 198 مختطفاً تم اخفاءهم قسرياً منذ خمسة أعوام، منذ اختطافهم بمحافظة إب (وسط اليمن).
جاء ذلك في بيان للرابطة أعقب وقفة احتجاجية نفذتها الرابطة في محافظة إب، اليوم السبت.
وقالت الرابطة إن أكثر من 198مختطفاً لا يعلم مصيرهم ولا أوضاعهم الصحية، مطالبة الجهات الحكومية والرسمية والحقوقية الاهتمام بقضية أبنائهن وألا تذهب هذه القضية أدراج الرياح في ظل الأوضاع المتغيرة في البلاد.
وحمّل البيان ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية حياة وسلامة المختطفين والمخفيين قسراً، مؤكداً أن جريمة الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب لا تسقط بالتقادم.
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