حقيقة وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة

2020-02-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت هيئة مكافحة الشائعات، اليوم الأحد، ما يتم تداوله حول وجود إصابات بفيروس كورونا داخل المملكة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها في موقع “تويتر”، أن ‏الفيديو المتداول عن وجود 244 إصابة بفيروس كورونا في السعودية غير صحيح، وهو ما أكدته وزارة الصحة بتاريخ 22 فبراير 2020 بعدم تسجيل أي حالة لفيروس ‎كورونا الجديد بالمملكة.

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يذكر أن الصين أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل الصين الليلة الماضية إلى 2442 شخصًا والإصابات المؤكدة إلى 76936 حالةً، وشفاء 22888 شخصًا بعد معالجتهم.

وأشارت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم إلى أنها تلقت بيانات من 31 مقاطعة تؤكد إصابة 76936 حالةً، من بينهم 10968 في حالة صحية حرجة، فيما فارق الحياة 2442 شخصًا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22888 شخصًا بعد شفائهم.

وفي سياق متصل، سجلت السلطات الصحية بمقاطعه هوبي 96 وفاة جديدة و 630 إصابة أخرى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بنهاية 22 فبراير.

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