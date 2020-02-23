اخبار السعوديه

حقيقة وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم حقيقة وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-23

حقيقة وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة

الصحة أكدت عدم تسجيل أي حالات

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت هيئة مكافحة الشائعات، اليوم الأحد، ما يتم تداوله حول وجود إصابات بفيروس كورونا داخل المملكة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها في موقع “تويتر”، أن ‏الفيديو المتداول عن وجود 244 إصابة بفيروس كورونا في غير صحيح، وهو ما أكدته وزارة الصحة بتاريخ 22 فبراير 2020 بعدم تسجيل أي حالة لفيروس ‎كورونا الجديد بالمملكة.

Advertisements

يذكر أن الصين أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل الصين الليلة الماضية إلى 2442 شخصًا والإصابات المؤكدة إلى 76936 حالةً، وشفاء 22888 شخصًا بعد معالجتهم.

وأشارت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم إلى أنها تلقت بيانات من 31 مقاطعة تؤكد إصابة 76936 حالةً، من بينهم 10968 في حالة صحية حرجة، فيما فارق الحياة 2442 شخصًا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22888 شخصًا بعد شفائهم.

وفي سياق متصل، سجلت السلطات الصحية بمقاطعه هوبي 96 وفاة جديدة و 630 إصابة أخرى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بنهاية 22 فبراير.

تابعنا على f365d9ec98.jpg تواصل معنا على6ca8dd0129.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا