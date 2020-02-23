، الصحة الفلسطينية تكشف نتائج تحليل عمال مطعم ارتاده مصابون بـ"كورونا" ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن انتهاء الفحوص اللازمة لعدد من عمال المطعم الذي ارتاده السياح الكوريون المصابون بفيروس "كورونا" في مدينة أريحا، وعدد من الأماكن الفلسطينية الأخرى.
وقال الناطق باسم الوزارة، طريف عاشور: إنه تم فحص عدد من العمال في أحد المطاعم في أريحا، وتَبَيّنت النتائج "سلبية"، يعني لا توجد إصابة بفيروس كورونا.
ووفق "روسيا اليوم"، أضاف عاشور أنه تم نقل العمال إلى الحجر الصحي، وسيبقون بداخله لمدة أسبوع؛ حفاظًا على سلامتهم، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت حالة الطوارئ في فلسطين نتيجة الأخبار الواردة بإصابة 9 مواطنين كوريين بالفيروس، كانوا قد وصلوا إلى فلسطين للقيام بجولة سياحية في البلاد.
ودعت "الصحة" إلى أن يقوم كل شخص بأخذ الاحتياطات اللازمة، وبتكرار غسيل الأيدي، والتوجه للطبيب مباشرة في حال الشعور بأي من أعراض الفيروس الذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن إيجاد لقاح مضاد له.وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا الجديد مدينة أريحا
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 12:56 PM
الوزارة كانت قد أعلنت حالة الطوارئ نتيجة الأخبار الواردة بإصابة 9 مواطنينالصحة الفلسطينية تكشف نتائج تحليل عمال مطعم ارتاده مصابون بـ"كورونا"
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن انتهاء الفحوص اللازمة لعدد من عمال المطعم الذي ارتاده السياح الكوريون المصابون بفيروس "كورونا" في مدينة أريحا، وعدد من الأماكن الفلسطينية الأخرى.
وقال الناطق باسم الوزارة، طريف عاشور: إنه تم فحص عدد من العمال في أحد المطاعم في أريحا، وتَبَيّنت النتائج "سلبية"، يعني لا توجد إصابة بفيروس كورونا.
ووفق "روسيا اليوم"، أضاف عاشور أنه تم نقل العمال إلى الحجر الصحي، وسيبقون بداخله لمدة أسبوع؛ حفاظًا على سلامتهم، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت حالة الطوارئ في فلسطين نتيجة الأخبار الواردة بإصابة 9 مواطنين كوريين بالفيروس، كانوا قد وصلوا إلى فلسطين للقيام بجولة سياحية في البلاد.
ودعت "الصحة" إلى أن يقوم كل شخص بأخذ الاحتياطات اللازمة، وبتكرار غسيل الأيدي، والتوجه للطبيب مباشرة في حال الشعور بأي من أعراض الفيروس الذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن إيجاد لقاح مضاد له.
، الصحة الفلسطينية تكشف نتائج تحليل عمال مطعم ارتاده مصابون بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية تكشف نتائج تحليل عمال مطعم ارتاده مصابون بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.