، تدخل عاجل وإنقاذ حياة .. نجاح عملية قلب مفتوح لمريض يعاني متلازمة مارفان بنجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجراها فريق طبي متخصص بمركز الأمير سلطان بمستشفى الملك خالد .. تماثل للشفاء

نجح -بفضل الله- أطباء القلب بمركز الأمير سلطان في مستشفى الملك خالد بنجران، في إنقاذ حياة شاب كان يعاني آلاماً في الصدر وصعوبة في التنفس، وأظهرت الفحوص الطبية إصابته بمتلازمة مارفان ووجود توسع شديد في الشريان الأورطي الرئيس للقلب مع ارتجاع شديد في الصمام.

وتم التدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياته وإجراء عملية متقدمة تمكن من خلالها الأطباء من تبديل الشريان مع الصمام وإعادة زرع الشرايين التاجية، وذلك في إجراء طبي يعد من العمليات الكبرى في جراحة القلب المفتوح.أطباء القلب بمركز الأمير سلطان مستشفى الملك خالد منطقة نجران