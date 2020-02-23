، الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 61 موقعاً حول المملكة ،

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بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في (61) موقعاً حول مناطق المملكة خلال هذا الاسبوع.
جاء ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, ومبادرة (هويتي انتمائي) التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتاً شخصيّاً لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظاماً في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.
وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة (17) موقعاً بمنطقة القصيم, و(12) موقعاً بمنطقة عسير, و(11) موقعاً بمنطقة الجوف, و(8) مواقع بمنطقة مكة المكرّمة, و(6) مواقع بمنطقة المدينة المنوّرة, إضافة إلى موقعين اثنين في مناطق: الرياض وحائل ونجران، وموقع واحد في المنطقة الشرقية.
وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".
يُذكر أن الخدمات المتنقلة تعد إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.الأحوال المدنية مبادرة موجودين مبادرة نأتي إليك
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 12:28 PM
خلال أسبوع بهدف التسهيل لعموم المستفيدين من الرجال والنساء
بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في (61) موقعاً حول مناطق المملكة خلال هذا الاسبوع.
جاء ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, ومبادرة (هويتي انتمائي) التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتاً شخصيّاً لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظاماً في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.
وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة (17) موقعاً بمنطقة القصيم, و(12) موقعاً بمنطقة عسير, و(11) موقعاً بمنطقة الجوف, و(8) مواقع بمنطقة مكة المكرّمة, و(6) مواقع بمنطقة المدينة المنوّرة, إضافة إلى موقعين اثنين في مناطق: الرياض وحائل ونجران، وموقع واحد في المنطقة الشرقية.
وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".
يُذكر أن الخدمات المتنقلة تعد إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.
، الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 61 موقعاً حول المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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