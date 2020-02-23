، هاجَمَه قرش عملاق.. وتغلّب عليه بأبسط طريقة بشرية ممكنة ،

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لم يجد راكب أمواج سوى وسيلة بسيطة جدًّا؛ لكنها أثبتت فعالية مدهشة لمواجهة سمكة قرش مفترسة باغتته فجأة أثناء ممارسة رياضته المفضلة، قبالة سواحل نيوزيلندا.
وأفاد "نك مينوغ" في حديث نشرته صحيفة "إن. زي هيرالد"، النيوزيلندية، الأحد، بأن سدد بقبضته ضربات متتالية لإحدى عيني سمكة القرش.
وقال: إنه بينما كان يمارس رياضة ركوب الأمواج، ظهرت سمكة قرش فجأة وعضته في ذراعه، على شواطئ منطقة كورومانديل، شمالي نيوزيلندا، ثم أطبقت بأسنانها على لوح التزلج الذي كان يركبه.
وأضاف "مينوغ" (60 عامًا)، أنه تذكّر أن أسماك القرش تنزعج من ضربها على عينيها؛ لذلك ضربها بقبضة يده على إحدى عينيها بقوة مرتين، حسب "سكاي نيوز عربية".
وبدا أن السمكة المفترسة تَضررت كثيرًا من الضربتين، بحسب شهادة الرجل.
وتابع: بين الضربتين تراجعت الأسماك المفترسة قليلًا وتخلى فكها عن لوح التزلج؛ مما أتاح له لاحقًا الهروب منها.
وكان "مينوغ" وحيدًا عندما تعرّض لهجوم سمكة القرش، ولم يكن هناك سوى رجل ألماني، كان بعيدًا عنه، وقد هبّ لنجدته بعدما سمع صراخه.
ويعتقد خبراء -تحدّثت معهم الصحيفة- أن علامات العضة تشير إلى أن السمكة المفترشة تنتمي إلى فصيلة القرش الأبيض، ويبلغ طولها نحو 3 أمتار.
ولحسن الحظ، لم يصب الرجل النيوزيلندي، سوى بجروح سطحية في ذراعه. وقال: "لا يزال لديّ ذراع وأصابع، ربما كان الوضع يمكن أن يصبح أسوأ بكثير".قرش عملاق سواحل نيوزيلندا
هاجَمَه قرش عملاق.. وتغلّب عليه بأبسط طريقة بشرية ممكنةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-23
لم يجد راكب أمواج سوى وسيلة بسيطة جدًّا؛ لكنها أثبتت فعالية مدهشة لمواجهة سمكة قرش مفترسة باغتته فجأة أثناء ممارسة رياضته المفضلة، قبالة سواحل نيوزيلندا.
وأفاد "نك مينوغ" في حديث نشرته صحيفة "إن. زي هيرالد"، النيوزيلندية، الأحد، بأن سدد بقبضته ضربات متتالية لإحدى عيني سمكة القرش.
وقال: إنه بينما كان يمارس رياضة ركوب الأمواج، ظهرت سمكة قرش فجأة وعضته في ذراعه، على شواطئ منطقة كورومانديل، شمالي نيوزيلندا، ثم أطبقت بأسنانها على لوح التزلج الذي كان يركبه.
وأضاف "مينوغ" (60 عامًا)، أنه تذكّر أن أسماك القرش تنزعج من ضربها على عينيها؛ لذلك ضربها بقبضة يده على إحدى عينيها بقوة مرتين، حسب "سكاي نيوز عربية".
وبدا أن السمكة المفترسة تَضررت كثيرًا من الضربتين، بحسب شهادة الرجل.
وتابع: بين الضربتين تراجعت الأسماك المفترسة قليلًا وتخلى فكها عن لوح التزلج؛ مما أتاح له لاحقًا الهروب منها.
وكان "مينوغ" وحيدًا عندما تعرّض لهجوم سمكة القرش، ولم يكن هناك سوى رجل ألماني، كان بعيدًا عنه، وقد هبّ لنجدته بعدما سمع صراخه.
ويعتقد خبراء -تحدّثت معهم الصحيفة- أن علامات العضة تشير إلى أن السمكة المفترشة تنتمي إلى فصيلة القرش الأبيض، ويبلغ طولها نحو 3 أمتار.
ولحسن الحظ، لم يصب الرجل النيوزيلندي، سوى بجروح سطحية في ذراعه. وقال: "لا يزال لديّ ذراع وأصابع، ربما كان الوضع يمكن أن يصبح أسوأ بكثير".
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
11:54 AM
من فصيلة القرش الأبيض وطولها 3 أمتار
لم يجد راكب أمواج سوى وسيلة بسيطة جدًّا؛ لكنها أثبتت فعالية مدهشة لمواجهة سمكة قرش مفترسة باغتته فجأة أثناء ممارسة رياضته المفضلة، قبالة سواحل نيوزيلندا.
وأفاد "نك مينوغ" في حديث نشرته صحيفة "إن. زي هيرالد"، النيوزيلندية، الأحد، بأن سدد بقبضته ضربات متتالية لإحدى عيني سمكة القرش.
وقال: إنه بينما كان يمارس رياضة ركوب الأمواج، ظهرت سمكة قرش فجأة وعضته في ذراعه، على شواطئ منطقة كورومانديل، شمالي نيوزيلندا، ثم أطبقت بأسنانها على لوح التزلج الذي كان يركبه.
وأضاف "مينوغ" (60 عامًا)، أنه تذكّر أن أسماك القرش تنزعج من ضربها على عينيها؛ لذلك ضربها بقبضة يده على إحدى عينيها بقوة مرتين، حسب "سكاي نيوز عربية".
وبدا أن السمكة المفترسة تَضررت كثيرًا من الضربتين، بحسب شهادة الرجل.
وتابع: بين الضربتين تراجعت الأسماك المفترسة قليلًا وتخلى فكها عن لوح التزلج؛ مما أتاح له لاحقًا الهروب منها.
وكان "مينوغ" وحيدًا عندما تعرّض لهجوم سمكة القرش، ولم يكن هناك سوى رجل ألماني، كان بعيدًا عنه، وقد هبّ لنجدته بعدما سمع صراخه.
ويعتقد خبراء -تحدّثت معهم الصحيفة- أن علامات العضة تشير إلى أن السمكة المفترشة تنتمي إلى فصيلة القرش الأبيض، ويبلغ طولها نحو 3 أمتار.
ولحسن الحظ، لم يصب الرجل النيوزيلندي، سوى بجروح سطحية في ذراعه. وقال: "لا يزال لديّ ذراع وأصابع، ربما كان الوضع يمكن أن يصبح أسوأ بكثير".
، هاجَمَه قرش عملاق.. وتغلّب عليه بأبسط طريقة بشرية ممكنة ،
المصدر : الخليج 365
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