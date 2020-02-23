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باشرت فِرَق الدفاع المدني بجدة، صباح اليوم، حريقًا محدودًا اندلع في غرفتين بإحدى المدارس المتوسطة بحي قويزة، وتم إخلاء الطلاب إلى فناء المدرسة احترازيًّا، ولم تسجل أي إصابة.
وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم جدة" حمود الصقيران، أن حريقًا محدودًا وقع في غرفتين غير مستخدمتين بسطح متوسطة الأمير ماجد بحي قويزة، نتج عن تماسّ كهربائي، وتم التعامل معه وتنفيذ خطة الطوارئ بالمدرسة، وإخلاء الطلاب إلى فناء المبنى احترازيًّا، ولم تحدث أية إصابات ولله الحمد.الدفاع المدني جدة حريق
حريق محدود يُخلي طلاب متوسطة بقويزة جدة.. و"المدني" يتدخلسعود الدعجاني الخليج 365 2020-02-23
باشرت فِرَق الدفاع المدني بجدة، صباح اليوم، حريقًا محدودًا اندلع في غرفتين بإحدى المدارس المتوسطة بحي قويزة، وتم إخلاء الطلاب إلى فناء المدرسة احترازيًّا، ولم تسجل أي إصابة.
وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم جدة" حمود الصقيران، أن حريقًا محدودًا وقع في غرفتين غير مستخدمتين بسطح متوسطة الأمير ماجد بحي قويزة، نتج عن تماسّ كهربائي، وتم التعامل معه وتنفيذ خطة الطوارئ بالمدرسة، وإخلاء الطلاب إلى فناء المبنى احترازيًّا، ولم تحدث أية إصابات ولله الحمد.
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
11:55 AM
تماسّ كهربائي بغرفتين فارغتين وتم التعامل معه دون إصابات
باشرت فِرَق الدفاع المدني بجدة، صباح اليوم، حريقًا محدودًا اندلع في غرفتين بإحدى المدارس المتوسطة بحي قويزة، وتم إخلاء الطلاب إلى فناء المدرسة احترازيًّا، ولم تسجل أي إصابة.
وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم جدة" حمود الصقيران، أن حريقًا محدودًا وقع في غرفتين غير مستخدمتين بسطح متوسطة الأمير ماجد بحي قويزة، نتج عن تماسّ كهربائي، وتم التعامل معه وتنفيذ خطة الطوارئ بالمدرسة، وإخلاء الطلاب إلى فناء المبنى احترازيًّا، ولم تحدث أية إصابات ولله الحمد.
، حريق محدود يُخلي طلاب متوسطة بقويزة جدة.. و"المدني" يتدخل ،
المصدر : الخليج 365
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