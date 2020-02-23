السعودية اليوم / نجاح عملية قلب مفتوح لمريض يعاني متلازمة مارفان



نجران 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

نجح بفضل الله أطباء القلب بمركز الأمير سلطان بمستشفى الملك خالد في نجران من إنقاذ حياة شاب كان يعاني من الآم في الصدر وصعوبة في التنفس، وأظهرت الفحوصات الطبية إصابته بمتلازمة مارفان ووجود توسع شديد في الشريان الأورطي الرئيس للقلب مع ارتجاع شديد في الصمام.

وقد تم التدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياته وإجراء عملية متقدمة تمكن من خلالها الأطباء من تبديل الشريان مع الصمام وإعادة زرع الشرايين التاجية وذلك في إجراء طبي يعد من العمليات الكبرى في جراحة القلب المفتوح .

// انتهى //

12:03ت م

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