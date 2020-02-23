السعودية اليوم / كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا للدرجة القصوى



سيئول 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن اليوم أن بلاده سترفع مستوى الإنذار جراء فيروس كورونا المستجدّ إلى "أعلى درجة"، بعد ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات.

وأكد مون بعد اجتماع للحكومة بهذا الشأن أن وباء كوفيد-19 هو "نقطة تحوّل".

وأوضح الرئيس أنه يتّبع توصيات الخبراء في حين سُجّلت في البلاد أربع وفيات و 556 إصابة بشكل مفاجئ في الأيام الأخيرة.

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11:35ت م

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