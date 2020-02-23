السعودية اليوم / برنامج تدريبي لتأهيل المعلمين والمعلمات بالمسجد النبوي



المدينة المنورة 29 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 23 فبراير 2020م واس

أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة حلقات القرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية بالمشاركة مع وقف تعظيم الوحيين أمس, برنامجاً تدريبياً بعنوان "تأهيل المعلمين والمعلمات بالمسجد النبوي" وذلك بمقر أكاديمية المسجد النبوي.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون العلمية والثقافية بدر بن رزيق العوفي أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع قدرات المعلمين والمعلمات بالمسجد النبوي, وتأهيليهم ورفع قدراتهم في مجال التعليم, بما يعود على طلاب الحلقات بالنفع والفائدة.

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11:31ت م

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