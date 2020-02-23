سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23 فبراير 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، الأحد، في البنوك الحكومية والخاصة، وبقي متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري عند 15.51 جنيه للشراء مقابل 15.61 جنيه للبيع.



وسجل الدولار 6 أسعار مختلفة في البنوك وتراوح الفرق بين أعلى سعر وأقل سعر 28 قرشا.

وهيمن سعر 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع على الدولار في 8 بنوك مصرية.

وتشهد العملة الخضراء موجة تراجع مستمرة في مصر منذ نهاية العام الماضي، وبداية العام الجاري.

والسعر الحالي للدولار هو الأدنى منذ 3 نوفمبر 2016 الذي شهد بداية تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وكانت مصر قد حررت يوم 3 نوفمبر 2016 سعر صرف الجنيه "التعويم" وتبع القرار قفزة كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وآنذاك، قفز الدولار من مستوى 8.77 جنيه للشراء و8.79 جنيه للبيع يوم 2 نوفمبر 2016 إلى 14.63 جنيه للشراء و14.65 جنيه للبيع يوم 3 نوفمبر 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وفي يوم 6 نوفمبر 2016 (أول يوم عمل بعد التعويم) قفز الدولار إلى 15.72 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

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أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنك المشرق عند 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.56 جنيه للشراء مقابل 15.66 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

جاء أقل سعر للدولار لدى المصرف المتحد مسجلا 15.5 جنيه للشراء مقابل 15.6 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.51 جنيه للشراء و15.61 جنيه للبيع وهو السعر ذاته في بنوك قناة السويس وعودة والإسكندرية.

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وسجل الدولار لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنكي مصر والمصري الخليجي والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب".

السعر المهيمن للدولار

وبلغ سعر العملة الخضراء 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع في بنوك التعمير والإسكان والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي والبركة وكريدي أجريكول وبلوم مصر والأهلي اليوناني وميد بنك.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو 16.74 جنيه للشراء مقابل 16.97 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 19.95 جنيه للشراء و20.20 جنيه للبيع، وفقا لأسعار بنك مصر.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.12 جنيه للشراء و4.16 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.22 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الكويتي 50.44 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك مصر.