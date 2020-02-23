نجاح عملية قلب مفتوح لمريض بنجران يعاني متلازمة مارفان

2020-02-23

متابعات الخليج 365 - نجران

نجح بفضل الله أطباء القلب بمركز الأمير سلطان بمستشفى الملك خالد في نجران في إنقاذ حياة شاب كان يعاني من الآم في الصدر وصعوبة في التنفس ، حيث أظهرت الفحوصات إصابته بمتلازمة مارفان ووجود توسع شديد في الشريان الأورطي الرئيس للقلب مع إرتجاع شديد في الصمام.

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وقد تم التدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياته وإجراء عمليه متقدمة تمكن من خلالها الأطباء من تبديل الشريان مع الصمام وإعادة زرع الشرايين التاجية وذلك في إجراء طبي يعد من العمليات الكبرى في جراحة القلب المفتوح حيث تكللت ولله الحمد بالنجاح.

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