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الحصيني: اليوم بداية سعد بلع.. آخر أنواء الشتاء يستمر 13 يوماً
العقرب الثانية والنجم السابع من الشتاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، إن اليوم الأحد هو أول أيام سعـد بلع؛ (العقرب الثانية) والنجم السابع من الشتاء وأيامه (13) يوماً.
وأضاف الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن سعد بلع هو آخر أنواء الشتاء ويسمّى “عقرب الدم”.
وتابع أن هذه التسمية دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل، لكن أحياناً برده شديد يضر المزروعات إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري وتكثر فيه الأمطار-بإذن الله-.
واستطرد الحصيني قائلا: “يوافق الرابع من برج الحوت، وتقول العرب إذا طلع الحوت البرد يموت، وتقول “إذا طلع بلع اقتحم الربع -ولد الإبل-ولحق أهله الهبع، و-هو ولد الإبل آخر النتاج، وصيد المرع وصار في الأرض لمع-من العشب حيث يكثر فيه الفقع”، ويكون وقت دخول صلاة الظهر قد بلغ أقصى مدى له طوال العام في التأخر، وفيه هجرة الدحروج المطوق.
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