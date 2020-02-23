، اليابان تعتذر عقب السماح لمصابة بكورونا بمغادرة السفينة الموبوءة ،

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اعتذر وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو؛ أمس السبت، بعد السماح لامرأة بمغادرة سفينة رحلات تفشى بها فيروس كورونا قرب طوكيو أثبتت الاختبارات إصابتها بالفيروس.
وغادرت المرأة، وهي في الستينيات من عمرها، السفينة يوم الأربعاء بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي على ظهر السفينة، ولكن تمّ اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد إجراء اختبار آخر لها في مقاطعة توتشيغي شمالي طوكيو.
ووفق "سكاي نيوز" قال كاتو؛ في مؤتمر صحفي مساء السبت "نعتذر بشدة عن هذا الموقف، الذي نجم عن إهمالنا. وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة مثل زيادة إجراءات الفحص لمنع تكرار ذلك".
والأحد، ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، إلى 2.442، بعد إعلان الحكومة وفاة 79 شخصاً، جميعهم، ما عدا واحدا، في مقاطعة هوبي؛ البؤرة التي انتشر منها الفيروس.
وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 648 إصابة جديدة.
ووقعت أغلبية الوفيات والإصابات في مدينة ووهان عاصمة هوبي، حيث ظهر الفيروس للمرة الأول في ديسمبر الماضي.
وقالت لجنة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات داخل الصين وصل إلى 76936 حالة.
وخارج حدود الصين، سجل انتشار للفيروس في 25 بلداً بشكل ينذر بالخطر، بعد ظهور نقاط انتشار جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
وأعداد الإصابات اليومية الجديدة في الصين باتت أقل بكثير، مقارنة بالفترة الأولى من انتشار الفيروس.وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو فيروس كورونا الجديد
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 11:40 AM
بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي .. قالت: موقف نجم عن إهمالنااليابان تعتذر عقب السماح لمصابة بكورونا بمغادرة السفينة الموبوءة
اعتذر وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو؛ أمس السبت، بعد السماح لامرأة بمغادرة سفينة رحلات تفشى بها فيروس كورونا قرب طوكيو أثبتت الاختبارات إصابتها بالفيروس.
وغادرت المرأة، وهي في الستينيات من عمرها، السفينة يوم الأربعاء بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي على ظهر السفينة، ولكن تمّ اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد إجراء اختبار آخر لها في مقاطعة توتشيغي شمالي طوكيو.
ووفق "سكاي نيوز" قال كاتو؛ في مؤتمر صحفي مساء السبت "نعتذر بشدة عن هذا الموقف، الذي نجم عن إهمالنا. وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة مثل زيادة إجراءات الفحص لمنع تكرار ذلك".
والأحد، ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، إلى 2.442، بعد إعلان الحكومة وفاة 79 شخصاً، جميعهم، ما عدا واحدا، في مقاطعة هوبي؛ البؤرة التي انتشر منها الفيروس.
وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 648 إصابة جديدة.
ووقعت أغلبية الوفيات والإصابات في مدينة ووهان عاصمة هوبي، حيث ظهر الفيروس للمرة الأول في ديسمبر الماضي.
وقالت لجنة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات داخل الصين وصل إلى 76936 حالة.
وخارج حدود الصين، سجل انتشار للفيروس في 25 بلداً بشكل ينذر بالخطر، بعد ظهور نقاط انتشار جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
وأعداد الإصابات اليومية الجديدة في الصين باتت أقل بكثير، مقارنة بالفترة الأولى من انتشار الفيروس.
، اليابان تعتذر عقب السماح لمصابة بكورونا بمغادرة السفينة الموبوءة ،
المصدر : الخليج 365
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