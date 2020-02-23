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أعلنت باكستان، حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران، وسط مخاوف من انتقال فيروس كورونا إلى أراضيها، بعد تحوّل إيران إلى بؤرة جديدة للفيروس.
وأوضحت مصادر حكومية باكستانية اليوم، أن حكومة إقليم بلوشستان المحاذي لإيران، أعلنت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية مع إيران، وأرسلت فريقًا طبيًّا متخصصًا إلى معبر "تفتان" الحدودي مع إيران لتطبيق الإجراءات اللازمة.
ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن مسؤولين بإدارة الصحة في إقليم بلوشستان، أن الفريق الطبي سيقوم بمراقبة مئات الأشخاص الذين يمرون من معبر تفتان يوميًّا؛ للحدّ من تسرب هذا الفيروس القاتل إلى البلاد.
وأضافت أن رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان جام كمال، قد ناقش الوضع مع رئيس الوزراء عمران خان، وأطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإقليمية؛ للسيطرة على الفيروس المنتشر في الجانب الإيراني من الحدود المشتركة مع باكستان.باكستان إيران فيروس كورونا الجديد
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 11:15 AM
أرسلت فريقًا طبيًّا متخصصًا إلى معبر "تفتان" الحدوديباكستان تُعلن حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران
أعلنت باكستان، حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران، وسط مخاوف من انتقال فيروس كورونا إلى أراضيها، بعد تحوّل إيران إلى بؤرة جديدة للفيروس.
وأوضحت مصادر حكومية باكستانية اليوم، أن حكومة إقليم بلوشستان المحاذي لإيران، أعلنت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية مع إيران، وأرسلت فريقًا طبيًّا متخصصًا إلى معبر "تفتان" الحدودي مع إيران لتطبيق الإجراءات اللازمة.
ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن مسؤولين بإدارة الصحة في إقليم بلوشستان، أن الفريق الطبي سيقوم بمراقبة مئات الأشخاص الذين يمرون من معبر تفتان يوميًّا؛ للحدّ من تسرب هذا الفيروس القاتل إلى البلاد.
وأضافت أن رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان جام كمال، قد ناقش الوضع مع رئيس الوزراء عمران خان، وأطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإقليمية؛ للسيطرة على الفيروس المنتشر في الجانب الإيراني من الحدود المشتركة مع باكستان.
، باكستان تُعلن حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران ،
المصدر : الخليج 365
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