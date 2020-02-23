، "الوطني السابع للجودة" يتهيأ للانطلاق بجدة .. و"القصبي": تظاهرة هذه مفرداتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق بعد غد برعاية وزير التجارة ويستعرض المستجدات والتجارب المحلية والدولية

تكثّف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، استعداداتها النهائية لإطلاق النسخة الجديدة من المؤتمر الوطني السابع للجودة، الذي ينطلق برعايـة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال الفترة من 1 إلى 3 رجب 1441هــ، الموافق من 25 إلى 27 فبراير 2020م، وذلك بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة تحت شعار "الجودة في عصر التحول والتغيير".

وأوضح محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن هيئة المواصفات قد حرصت على توفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة مثل هذه التظاهرة العلمية، من خلال تنويع فعاليات المؤتمر، الذي سيشهد استعراضاً لـ 26 ورقة عمل في مجال الجودة والتميز المؤسسي.

وبين أن فعاليات المؤتمر تعكس أهمية تبني المفاهيم والمنهجيات الحديثة للجودة لمواجهة التحديات الحالية وبناء التوجهات المستقبلية للمنشآت الوطنية في عصر يشهد عديداً من المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية الكبيرة في ظل توجهات الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الطموحة لرؤية المملكة.

وقال محافظ هيئة المواصفات: "الهيئة ترحب بمشاركة جميع المهتمين بمجال الجودة والتميز المؤسسي لحضور جلسات وورش المؤتمر الذي يشهد مشاركة 41 متحدثاً من نخبة الخبراء من المملكة ومن خارجها على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى إقامة خمس ورش عمل مصاحبة يقدمها نخبة من المختصين المحليين والعالميين".

وأضاف القصبي: تسهم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال هذا المؤتمر في بلورة رسالتها المتمثلة في تأصيل وترسيخ مفاهيم الجودة وتطبيقاتها في قطاعات الأعمال المختلفة واستعراض دورها في تحقيق الاستدامة وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية، إلى جانب تعزيز دور الإبداع والابتكار في التحسين المستمر وتطوير المنتجات والخدمات الوطنية.

يُذكر أن المؤتمر الوطني السابع للجودة يمثل فرصة لاستعراض آخر المستجدات وتبادل وجهات النظر والوقوف على واقع الجودة وممارساتها في مختلف القطاعات علاوة على الاطلاع على التجارب المحلية والعالمية ذات الصلة.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المؤتمر الوطني السابع للجودة ماجد بن عبدالله القصبي