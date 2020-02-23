شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية⁩ تكشف قيمة غرامة التأخر في تجديد الهوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن التأخر في تجديد الهوية الوطنية مخالفة، وعقوبتها غرامة مالية قدرها ١٠٠ ريال.

وقالت الأحوال المدنية عبر حساب العناية بالعملاء، إن التجديد يتطلب حجز موعد إلكتروني، وسيجد العميل التعليمات الموجودة في تذكرة الموعد، ثم يختار المكتب الذي يرغب في مراجعته.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن أفضل وقت لتجديد الهوية الوطنية، يكون خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها، تجنبًا للغرامة المالية.