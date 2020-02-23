شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية تكشف قيمة غرامة التأخر في تجديد الهوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن التأخر في تجديد الهوية الوطنية مخالفة، وعقوبتها غرامة مالية قدرها ١٠٠ ريال.
وقالت الأحوال المدنية عبر حساب العناية بالعملاء، إن التجديد يتطلب حجز موعد إلكتروني، وسيجد العميل التعليمات الموجودة في تذكرة الموعد، ثم يختار المكتب الذي يرغب في مراجعته.
وأوضحت الأحوال المدنية، أن أفضل وقت لتجديد الهوية الوطنية، يكون خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها، تجنبًا للغرامة المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال المدنية تكشف قيمة غرامة التأخر في تجديد الهوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.