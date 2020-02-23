شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رحلة برية للأمير الوليد بن طلال في صحراء الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو تفاصيل رحلة برية للأمير الوليد بن طلال في صحراء الرياض .

وأظهر المقطع الذي نشره الأمير الوليد بن طلال ، عن أكثر من شاشة ، وإصطحابه للصقور ، والتدفئة بالنيران .

كما حرص على متابعة إدارة شركة المملكة القابضة حيث ظهر شعارها وبعض أوراق العمل معه ، فضلا عن وجود أدواته الخاصة كالقفاز والعصا وغيرهما.