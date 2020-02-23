شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: المذنب «أطلس» بسماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان المجتمع الفلكي بدء بمراقبة المذنب أطلس (C / 2019 Y4) الذي يتحرك في الوقت الحالي خارج مدار كوكب المريخ ، مندفعا باتجاه الشمس قادما من أعماق الفضاء، وتشير القياسات بأن سطوعه قد تضاعف مؤخرًا ثلاثة أضعاف مما يكشف عن حدوث انفجار للغبار والغاز في نواة المذنب.

المذنب أطلس سيقع في الفترة من 24 إلى 25 فبراير ظاهريا بالقرب من سديم البومة في قبة السماء ويفصل بينهما درجة واحدة أمام مجموعة نجوم الدب الأكبر.

سديم البومة عبارة عن غلاف متمدد من الغاز قذف من نجم عملاق أحمر قديم على بعد حوالي 2,030 سنة ضوئية من الأرض، ويعرف بإسم “السديم الكوكبي” لأن شكله الكروي يشبه الكواكب ولكنه في الحقيقة علامة لموت نجم.

المذنب أطلس قد يكون جزء من تحطم مذنب أكبر ، ومن اللآفت للانتباه ان مدارة يشبه مدار المذنب العظيم لعام 1843 الذي كان مرئيًا في وضح النهار عندما مر قريبًا جدًا من الشمس في القرن التاسع عشر.

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لذلك قد يكون المذنب أطلس جزءًا من ذلك المذنب العظيم – أو ربما مذنب نتج عن تفكك من مذنب كبير منذ أكثر من 1000 سنة.

في الوقت الحالي ، يتحرك المذنب أطلس ببطء أمام مجموعة نجوم الدب الأكبر( اورسا ماجور) بالافق الشمالي ويبلغ لمعانه الظاهري (+12) ما يعني بأنه غير مرئي للعين المجردة ولكنه هدف سهل للمصورين الفلكيين ذوي الخبرة من خلال التلسكوبات متوسطة الحجم.

وفي أواخر شهر مايو 2020 سيكون واقعا داخل مدار كوكب عطار ومبدئيا سوف يغمره ضوء الشمس وبالتالي سيكون غير مرئي، ولكن ونظرا لانه من أقرباء المذنب العظيم لعام 1843 فمن يدري قد يسطع بشكل يخالف التوقعات، فمن المعروف بأن المذنب لا يمكن التنبؤ بسلوكها بشكل دقيق عند اقترابها من الشمس.