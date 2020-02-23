شكرا لمتابعة خبر عن إلزام المستثمرين العقاريين بتوثيق عقودهم عبر «إيجار» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - دشنت وزارة الإسكان اليوم الأحد العقد الموحد للقطاع العقاري التجاري بالتعاون مع عدة جهات حكومية .
وكشفت مصادر أن الوزارة ألزمت القطاع التجاري بتوثيق عقوده عبر برنامج ” إيجار ” ، وذلك بعد الإنتهاء من الفترة التجريبية التي انطلقت كمرحلة أولى العام الماضي وسجلت 40 ألف وحدة .
يذكر أن وزارة الإسكان رفضت السماح للمباني المتهالكة بضمها إلى نظام إيجار، إذ قامت بتحديد جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بها، بهدف التأكد من صحة وسلامة المباني وتقديم جودة عالية للمستفيدين.
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