شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أعداد هائلة من الجراد الميت بفعل «بردية» حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ظهرت أعداد هائلة من الجراد الميت في محافظة حفر الباطن، على مسافة 2 كيلومتر تقريباً بعد أن قضت عليها البردية وتدني درجات الحرارة.
ونشر مواطن من حفر الباطن، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله انتشار الجراد الميت، والذي شهدت المحافظة أعداده الكبيرة خلال الأيام الماضية وسط مطالبات من وزارة البيئة بالتدخل ومكافحتها؛ حفاظاً على المزروعات.
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