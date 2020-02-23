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عدن - ياسمين التهامي - الكبد هو احد اهم الأعضاء بجسم الانسان. ينفذ 500 عملية مذهلة في الجسم، بما في ذلك إنتاج الصفراء، استقلاب الدهون، تخزين الفيتامينات والمعادن، وترشيح الدم. كما أنه الجهاز الوحيد الذي يمكنه أن يتجدد اضافة الى انه يمكن انجاز عملية زرع الكبد ذلك بأخذ جزء من الكبد من متبرع حي وزرعه في مريض مصاب بأمراض الكبد في سبيل انقاد حياته.

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هذه الأطعمة تنظف الكبد بشكل كامل سريع ومذهل وتنهي أمراضه إلى الأبد.. تناولها تعش مرتاح البال



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وكما يقال ف”الوقاية خير من العلاج” لذلك فمن الواجب علينا ان نتبع روتينا لتنظيف الكبد من السموم وهذا ما توفره لنا العديد من الاطعمة التي يوصي به العديد من الاطباء.

الكبد عضو ضروري كباقي اعضاء الجسم الاخرى لذلك فهو يحتاج إلى الحماية الدائمة. يسبب تعاطي الكحول التسبب في تشمع الكبد وهو من أكثر أمراض الكبد شيوعا، ولكن الدهون الزائدة في وجباتنا الغذائية يمكن أن تتلفه أيضا. لحسن الحظ، فإن خيارات الطعام الجيدة تقطع شوطا طويلا نحو الحفاظ على كبدنا، وهناك بعض الأطعمة الجيدة واللذيذة التي تقوم بتنظيف الكبد. الق نظرة عليها :

1. العنب البري

العنب البري هو واحد من تلك الفواكه الخارقة التي تبدو مفيدة في كل شيء خاصة عندما يتعلق الأمر بتنظيف الكبد. يحتوي العنب البري على مضادات أكسدة تسمى الأنثوسيانين. وإلى جانب اللون الأزرق المميز فالعنب البري قادر على كبح نمو الخلايا السرطانية في الكبد.

أظهرت بعض الدراسات التي اجريت على الحيوانات عدة فوائد إضافية للعنب البري. ففي الفئران، أدى الاستهلاك المنتظم لمستخلص التوت الأزرق إلى تعزيز استجابة الخلايا المناعية ومستوى الإنزيمات المضادة للأكسدة، وكذلك تباطؤ نمو الأورام الليفية والآفات والأنسجة الندبية في كبدها. استهلاك التوت بشكل يومي لمدة 3 الى 4 أسابيع سيحدث تغييرا إيجابيا ودائما حقا.

2. الزنباع أو النفَّاش أو الليمون الهندي أو ليمون الجنة

wikipedia.com

يحتوي الزنباع أيضا على الكثير من مضادات الأكسدة القوية الممتازة في الحد من الالتهابات وحماية الخلايا الدموبة بالجسم. قد يقلل الزنباع أيضا من خطر الإصابة بالتليف الكبدي، حيث يؤدي الالتهاب المزمن إلى تراكم الأنسجة الضامة الإضافية داخل الكبد وحوله مما يؤدي إلى الاختناق التدريجي في قدرته على العمل.

3. الأفوكادو

فاكهة الأفوكادو رائعة جدا لأنها غنية بالدهون الجيدة الضرورية لأجسامنا لتخزين الطاقة. الدهون الطبيعية توفر الحماية لاعضائنا الحيوية ضد تغيرات درجات الحرارة القصوى. كما أنها تساعد البروتينات على أداء وظائفها بشكل جيد.

كل الأفوكادو للحصول على الكثير من الجلوتاثيون الصديقة للكبد، وفيتامين C ، وفيتامين E ، وفيتامين K. هذه المغذيات تخدم دور مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الكبد من التلف. الفيتامينات E و K تمنع الالتهابات الضارة. أظهرت الدراسات الحديثة أيضا أن مستخلص الأفوكادو قد يكون مفيدا في علاج التهاب الكبد الفيروسي وإبطاء تقدم تلف الكبد العام.

4. القهوة والشاي

إذا شعرت بالذنب حيال عادة ادمانك القهوة، فيمكنك وضع ذلك جانبا الآن. تعد القهوة من المشروبات المنخفضة السعرات الحرارية والتي تاتي ايضا مع مجموعة من الفوائد الصحية. طالما حافظت على السكر والقشدة في مستوى معقولفي كوبك، فإن القهوة تعمل العجائب في الكبد. حيث أثبتت الدراسات أن القهوة لا تقلل فقط من خطر الإصابة بتليف الكبد بنسبة حوالي 44 ٪، بل يمكنها أيضا أن تعيق المد جزئيا لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض الكبد. أكثر من ذلك، تزيد القهوة من مستويات مضادات الأكسدة المخزنة، وتقلل من الالتهابات، وتقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد طوال حياتك.

القهوة لها نكهة مميزة لا يحبها الجميع. إذا كنت من هؤلاء، فستكون سعيدا بمعرفة أن الشاي مفيد أيضا للكبد. يعتقد أن الصنف الأخضر هو الأفضل، ولكن الشاي الأسود له أيضا فوائد. كلاهما يحسن مستويات إنزيم الكبد ويقلل من آثار الإجهاد التأكسدي وكذلك الترسبات الدهنية الضارة.

5. الخضار الورقية الخضراء

يمكن أن تساعد الخضروات الخضراء المورقة في التخلص من بعض الضغط عن طريق استخدام المحتوى العالي من الكلوروفيل لتحييد المعادن والمواد الكيميائية ومبيدات الآفات التي تشق طريقها إلى جسمك عبر تناولك الاغدية واحتكائك بالبيئة. أشياء مثل الجرجير، السبانخ، الهندباء جيدة بشكل خاص في زيادة إنتاج الصفراء والتخلص من الفضلات.

وبينما نتحدث عن الخضروات، يعتبر البنجر (الشمندر) ممتازا في تصفية الدم، كما تحتوي الخضراوات الصليبية مثل براعم بروكسل والبروكلي والقرنبيط على الكثير من الجلوكوزينات لمساعدة الكبد على إنتاج إنزيمات ضرورية لإزالة السموم.

6. المكسرات

تتمتع المكسرات بسمعة سيئة لأنها غنية بالدهون نسبيا وغالبا ما يتم تحضيرها بالكثير من الملح والسكر. لكن الدهون الطبيعية في المكسرات هي في المقام الأول الصنف الجيد وغير المشبع، يمكن تصنيف المكسرات على أنها مادة غذائية فائقة الجودة بسبب محتواها العالي من البروتين ومضادات الأكسدة.

ولأن المكسرات تنمو بشكل عام داخل قشرة يتم تكسيرها وإزالتها قبل الأكل، فان هذه الثمرات محمية من المبيدات الحشرية ونظرا لأن الكبد مسؤول عن تتنظيف السموم في مجرى الدم، فإن تناول المكسرات يعد وسيلة جيدة لحماية الكبد عن طريق تقليل التعرض لهذه السموم البيئية لبموجودة في الكثير من الاغدية.

وأخيرا، أظهرت الدراسات التي أجريت على الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) أن استهلاك الجوز / أو البذور يوميا يحسن من مستويات إنزيم الكبد. لذا ننصحك ياتخاد تناول حبات الجوز كعادة مع وجباتك اليومية لانها تقلل من خطر الاصابة NAFLD.

7.الكركم والثوم

على الرغم من أن هذه الأطعمة ليست قائمة بذاتها تماما (اي لا يمكنك اكلها لوحدها الا اذا دمجتها في تحضي وجباتك)، إلا أن الكركم والثوم يعتبران من التوابل التي تؤدي أشياء عظيمة للكبد. يحتوي الكركم على الكركمين (هو المكوّن الأساسي في الكركم المسؤول عن اللون في هذه المادة) ،اضافة الى كونه مركب قوي مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة فهو يدعم وظيفة القناة الصفراوية الخاصة بك ويعزز تدفق الصفراء وبالتالي تطهير الكبد. يساعد الكركمين أيضا الكبد على إزالة السموم ويمنع الكحول والسموم الأخرى من التحول إلى مركبات خطيرة.

ومع ذلك لوحظ أن الكركم لا ينصح للأشخاص الذين يعانون من حصى في المرارة أو مرض المرارة أو مرض السكري.