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عدن - ياسمين التهامي - اقترحت نتائج أبحاث جديدة وجود علاقة بين التعرّض المستمر للضوضاء وبين زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم.

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ابتعد عنه فورُا: هذا هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم .. ‘‘تجنبه وعش مرتاح البال‘‘



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وتعتبر الضوضاء من مخاطر العمل الأكثر انتشاراً حول العالم، فهناك 600 مليون شخص حول العالم يتعرّضون لمستويات عالية من الضوضاء في بيئة عملهم.

وبحسب نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة "بلوس وان" الطبية، تؤدي الضوضاء المتوسطة في بيئة العمل إلى زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 34 بالمائة، بينما تؤدي الضوضاء الشديدة إلى زيادة هذه المخاطر بنسبة 281 بالمائة! وينطبق ذلك على الجنسين.

وكانت دراسات سابقة قد أثبتت عدم وجود علاقة بين ارتفاع مستوى الضوضاء في بيئة العمل وبين فقدان السمع، لكن تم رصد علاقة بين هذه الضوضاء وبين زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وسوء الهضم.

واعتمدت أبحاث الدراسة الجديدة على البيانات الصحية لأكثر من 21 ألف عامل في مدينة شينغدو الصينية، وغطت البيانات المعلومات الصحية للمشاركين خلال 40 عاماً.

ونظراً لأن دراسات أخرى حول العلاقة بين الضوضاء المستمرة وبين ضغط الدم لم تتوصل إلى النتائج نفسها لايزال تأكيد هذه العلاقة بحاجة إلى مزيد من الدراسات. لكن نظراً لعدد المشاركين الكبير في الدراسة الصينية التي رصدت الصلة بين الأمرين لا ينبغي التهوين من تأثير الضوضاء على ضغط الدم.