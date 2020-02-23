

الباحة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

ينظم المعهد العقاري السعودي بالتعاون مع الغرفة التجارية بمنطقة الباحة, 4 دورات عقارية متخصصة في التدريب العقاري من أجل تحفيز الباحثين عن عمل, وذلك بقاعة الإبتكار بمدينة الباحة.

وتتناول هذه الدورات التي تنطلق هذا الأسبوع مقدمات في التسويق العقاري, والوسائط العقارية, وإدارة مرافق, واتحاد ملاك, وذلك ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار والمعهد لتطوير ورفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في ‏السوق العقاري، من خلال تقديم البرامج العقارية المتخصصة على يد خبراء مختصين في ‏المجال العقاري، وتحقيق أهداف إستراتيجية منها الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق ‏العقاري السعودي وتطويره وتنظيمه.

// انتهى //

10:28ت م

0029





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المعهد العقاري السعودي يقيم 4 دورات عقارية متخصصة بمنطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.