السعودية اليوم / مجلس شباب الباحة ينظم ورشة عمل تُعنى بالشباب التقني والمهني لتحقيق الرؤية



الباحة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني ومجلس شباب الباحة بعد غد, ورشة عمل بعنوان "دور الشباب التقني والمهني في تحقيق رؤية المملكة 2030", وذلك بمسرح الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني.

ونوه رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران أن الورشة تحضى برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, حيث يتخلل ورشة العمل عدداً من المحاور أهمها التعريف بأهمية التدريب التقني والمهني, وكيفية اكتساب المهارات التقنية والمهنية, وأثر الشباب التقني والمهني في تحقيق رؤية 2030, مؤكداً أن على الراغبين لحضور الورشة التسجيل من خلال الرابط https://forms.gle/x3XxbXQRBVdyJqxu6.

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10:27ت م

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