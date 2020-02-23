

دبي 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات اليوم، المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إلى أن الزلزال‭‭‭ ‬‬‬كان على عمق خمسة كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وجود أضرار أو خسائر في الأرواح.

// انتهى //

10:25ت م

0026





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.