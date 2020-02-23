شكرا لقرائتكم خبر عن تقدر بـ 7 مليون ريال ... شاهد ماذا تم ضبطه بالداير؟ والان نبدء بالتفاصيل

نجحت حملة أمنية بمتابعة ميدانية و إشراف مباشر من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة في ضبط أكثر من 38 ألف كرز دخان تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 7 مليون ريال بالإضافة إلى إحباط تهريب 2090 حزمة قات، و القبض على 441 متسلل.

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