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سهم أرامكو يسجل 33.85 ريال في التعاملات الصباحية
بارتفاع قدره 0.59 %
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجل سهم أرامكو في التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 33.85 ريال، بارتفاع قدره (0.59 %) وفق سوق الأسهم السعودية “تداول”.
يذكر أن سهم أرامكو واصل الصعود أول أمس الخميس، لليوم الرابع على التوالي لينتهي جلسة الخميس عند 33.65 ريال مرتفعاً بقيمة 0.25 ريال أي ما يعادل 0.75% من قيمته.
وخلال جلسة التداول صعد السهم إلى السعر الأعلى مسجلا 33.70 ريال بينما كان السعر الأدنى خلال جلسة اليوم 33.30 ريال.
وبلغ عدد الصفقات 7,564 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقة 950 سهماً
وكانت الكمية المتداولة الخميس من أسهم أرامكو 7,184,453 سهماً بقيمة 241,053,107.55 ريال.
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