وقت اللياقة تقدم تذاكر سفر مع الاشتراكات

2020-02-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وقت اللياقة، عرضاً “خاصاً” للمشتركين على جميع فروعها في المملكة، تحت عنوان “سافر مع فتنس تايم” بحيث يحصل أي مشترك (جديد) أو الراغبين في التجديد لمدة 6 أشهر أو 12 شهراً على تذكرة طيران مجاناً، وذلك خلال الفترة من 18 فبراير 2020 حتى 18 مارس 2020.

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ويختص العرض في مراكز فتنس الرجالية وبرو الرجالية وبلس الرجالية وفتنس النسائية وبرو النسائية وبلس النسائية في المملكة.

ويتوجب على الراغبين في الاشتراك عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق، اختيار المنتج الضغط على خانة (تطبيق العرض) قبل إكمال الخطوات، أو التوجه إلى زيارة أحد فروع الأندية.

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