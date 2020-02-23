2020-02-23

بعد غياب 5 أشهر.. عبدالله الجهني يؤم المصلين في الحرم المكي

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

عاد الشيخ عبدالله الجهني، ‏بعد غياب قرابة الخمسة أشهر، ليؤم المصلين في صلاة الفجر‬⁩ من الحرم المكي الشريف.

ونشر حساب شؤون الأئمة والمؤذنين مقطع فيديو للشيخ الجهني خلال صلاة الفجر ليوم 29 جمادى الآخرة 1441هـ.

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وكان الشيخ الجهني قد انقطع عن إمامته المصلين في الحرم المكي بسبب وعكة صحية ألمت به أجرى بسببها عملية جراحية غيبته قرابة الخمسة أشهر، ليعود مجدداً ويصدح في الحرم المكي بصوته العذب الذي تخشع له القلوب.

وعلق حساب محب الشيخ د عبدالله الجهني عبر وسم ‏⁧‫(#عبدالله_الجهني‬⁩) بقوله: “اللهم لك الحمد والشكر على عودة بلبل الحرم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجهني حفظه الله من كل سوء ومكروه والله قارئ العصر صوته لن يتكرر”.

وغرد الغامدي بقوله “وش نقول ياعبدالله الجهني وهل بعد صوتك صوت !؟ غبت وأخذت قلوبنا وعقولنا وافكارنا معاك خمسه شهور غبتها كل أسبوع ننتظر الجدول نبي نشوف اسمك فيه”.

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