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بالفيديو.. بردية حفر الباطن تقضي على الجراد
انتشر على مسافة 2 كم
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
وثق مواطن من أهالي محافظة حفر الباطن أعداداً كبيرةً من الجراد بعد أن قضت عليه البردية التي شهدتها المراكز الغربية التابعة للمحافظة قبل ثلاثة أيام.
وذكر مصور المقطع بقوله إن أعداداً هائلة من الجراد انتشرت على مسافة 2 كيلومتر تقريباً بعد أن قضت عليها البردية وتدني درجات الحرارة.
يذكر أن محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها شهدت انتشاراً كبيراً للجراد خلال الأيام الماضية وسط مطالبات من وزارة البيئة بالتدخل ومكافحتها؛ حفاظاً على المزروعات.
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