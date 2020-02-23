، "غوث" تُكَرِّم أعضاءها المميزين في مجال التوعية والتدريب ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كرّمت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، أمس، عددًا من منسوبيها المميزين في مجال التوعية والتدريب.
وكان من ضمن المدربين المكرَّمين: سلطان الحارثي، وماجد الحمدان، ومحمد أبو حمود، وعبدالله الكرشميمكا.
واحتفلت بعضوها المميز حميد بن أحمد المالكي (المدير السابق للجمعية)، بمناسبة إصداره لأول كتاب عربي للمكفوفين بلغة برايل في الإسعافات الأولية، بحضور قيادات الجمعية سليمان الربيع ومنصور العاطفي.
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 09:49 AM
احتفلت بأول كتاب عربي بلغة برايل في الإسعافات الأولية"غوث" تُكَرِّم أعضاءها المميزين في مجال التوعية والتدريب
كرّمت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، أمس، عددًا من منسوبيها المميزين في مجال التوعية والتدريب.
وكان من ضمن المدربين المكرَّمين: سلطان الحارثي، وماجد الحمدان، ومحمد أبو حمود، وعبدالله الكرشميمكا.
واحتفلت بعضوها المميز حميد بن أحمد المالكي (المدير السابق للجمعية)، بمناسبة إصداره لأول كتاب عربي للمكفوفين بلغة برايل في الإسعافات الأولية، بحضور قيادات الجمعية سليمان الربيع ومنصور العاطفي.
، "غوث" تُكَرِّم أعضاءها المميزين في مجال التوعية والتدريب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "غوث" تُكَرِّم أعضاءها المميزين في مجال التوعية والتدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.