، "غوث" تُكَرِّم أعضاءها المميزين في مجال التوعية والتدريب ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت بأول كتاب عربي بلغة برايل في الإسعافات الأولية

كرّمت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، أمس، عددًا من منسوبيها المميزين في مجال التوعية والتدريب.

وكان من ضمن المدربين المكرَّمين: سلطان الحارثي، وماجد الحمدان، ومحمد أبو حمود، وعبدالله الكرشميمكا.

واحتفلت بعضوها المميز حميد بن أحمد المالكي (المدير السابق للجمعية)، بمناسبة إصداره لأول كتاب عربي للمكفوفين بلغة برايل في الإسعافات الأولية، بحضور قيادات الجمعية سليمان الربيع ومنصور العاطفي.

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جمعية غوث للتوعية والإنقاذ