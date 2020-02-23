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تواصل أسرة مريض نفسياً هرب من مستشفى الصحة النفسية بجدة؛ بحثها عنه منذ الخميس الماضي، بعد أن تمّ إيداعه طوارئ المستشفى من قِبل أسرته، ولاذ بالفِرار دون معرفة وجهته.
في التفاصيل، كما حصلت عليها "الخليج 365"، من أسرة المريض الذي يُدعى "عبدالمعطي مقنع العمري"؛ فقد دخل المستشفى يوم الخميس الماضي، عندما أودعته أسرته طوارئ مستشفى الأمراض النفسية بجدة، بعد أن اشتدّ عليه مرضه بداعي علاجه، حيث لاذ بالفِرار من المستشفى في اليوم نفسه، ولا يزال في قائمة المفقودين.
وأشارت أسرته إلى أنه منذ ذلك الوقت حتى الآن لم تجد أيَّ أثر له، حيث يعاني اعتلالات نفسية، وتمّ إبلاغ الجهات الأمنية التي لا تزال تكثّف بحثها عنه، في حين لم يتم العثور عليه حتى اللحظة.
وناشدت أسرته مَن يملك معلومات عن مريضها، أو يتعرّف عليه أن يتواصل معها على الرقمين (0560220557)، (0580325479)، أو يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية.مستشفى الصحة النفسية بجدة جدة
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 09:43 AM
أودعته أسرته "طوارئ المستشفى" الخميس الماضي .. فرّ ولا تعرف وجهته
تواصل أسرة مريض نفسياً هرب من مستشفى الصحة النفسية بجدة؛ بحثها عنه منذ الخميس الماضي، بعد أن تمّ إيداعه طوارئ المستشفى من قِبل أسرته، ولاذ بالفِرار دون معرفة وجهته.
في التفاصيل، كما حصلت عليها "الخليج 365"، من أسرة المريض الذي يُدعى "عبدالمعطي مقنع العمري"؛ فقد دخل المستشفى يوم الخميس الماضي، عندما أودعته أسرته طوارئ مستشفى الأمراض النفسية بجدة، بعد أن اشتدّ عليه مرضه بداعي علاجه، حيث لاذ بالفِرار من المستشفى في اليوم نفسه، ولا يزال في قائمة المفقودين.
وأشارت أسرته إلى أنه منذ ذلك الوقت حتى الآن لم تجد أيَّ أثر له، حيث يعاني اعتلالات نفسية، وتمّ إبلاغ الجهات الأمنية التي لا تزال تكثّف بحثها عنه، في حين لم يتم العثور عليه حتى اللحظة.
وناشدت أسرته مَن يملك معلومات عن مريضها، أو يتعرّف عليه أن يتواصل معها على الرقمين (0560220557)، (0580325479)، أو يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية.
، الأمن يكثّف البحث .. هروب مريض نفسياً من "نفسية جدة" وأسرته تناشد ،
المصدر : الخليج 365
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