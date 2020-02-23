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كشف علاء مبارك؛ أن والده الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك؛ يُوجد حالياً داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.
وقال علاء؛ في تدوينة له عبر موقع "تويتر": "دعائي الآن أن يشفي المولى -عزّ وجلّ- والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".
ووفق "سكاي نيوز"، أضاف رداً على أحد متابعيه بشأن صحة والده، قائلاً: "مازال في العناية .. يا رب".
يُشار إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ 91 عاماً، أجرى نهاية الشهر الماضي عملية جراحية بعد تعرُّضه لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في مصر.
وكان نجل الرئيس المصري، قد قال في 24 يناير 2020، إن والده أجرى عملية جراحية، وأكّد وقتها أن حالته مستقرة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية محلية، أن مبارك دخل المستشفى نهاية يناير، وتم نقله إلى قسم الأورام لإجراء فحوص طبية، من أجل تحديد حالته الصحية.
وفيما بعد أُجريت له عملية استئصال ورم في المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.علاء مبارك الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك العناية المركزة
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 09:31 AM
بعد تعرُّضه لوعكة صحية نُقل بعدها للمستشفىمصر .. حسني مبارك يدخل العناية المركزة
كشف علاء مبارك؛ أن والده الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك؛ يُوجد حالياً داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.
وقال علاء؛ في تدوينة له عبر موقع "تويتر": "دعائي الآن أن يشفي المولى -عزّ وجلّ- والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".
ووفق "سكاي نيوز"، أضاف رداً على أحد متابعيه بشأن صحة والده، قائلاً: "مازال في العناية .. يا رب".
يُشار إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ 91 عاماً، أجرى نهاية الشهر الماضي عملية جراحية بعد تعرُّضه لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في مصر.
وكان نجل الرئيس المصري، قد قال في 24 يناير 2020، إن والده أجرى عملية جراحية، وأكّد وقتها أن حالته مستقرة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية محلية، أن مبارك دخل المستشفى نهاية يناير، وتم نقله إلى قسم الأورام لإجراء فحوص طبية، من أجل تحديد حالته الصحية.
وفيما بعد أُجريت له عملية استئصال ورم في المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.
، مصر .. حسني مبارك يدخل العناية المركزة ،
المصدر : الخليج 365
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