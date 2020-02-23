، "مهرجان تيماء للإنجليزية" .. سهولة التعلم والممارسة للجميع ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستهدف طلاب الابتدائي والمتوسط والثانوي وفئة المجتمع

أطلق قسم اللغة الإنجليزية بمكتب تعليم تيماء مبادرة إقامة مهرجان تيماء للغة الانجليزية؛ بهدف إيصال رسالة للمجتمع بأهمية وسهولة تعلم وممارسة اللغة الإنجليزية، وأن الميدان التعليمي مليء بالمبدعين من معلمين وطلاب، ويقام المهرجان على مستوى المحافظة.

وقال صاحب المبادرة المشرف التربوي للغة الإنجليزية بمكتب تعليم تيماء عبدالواحد الصعب؛ لـ "الخليج 365"، عن المبادرة التي دشّنها مساعد مدير تعليم تبوك ماجد القعير؛ عقب زيارته للمحافظة، ومدير مكتب تيماء فواز الفقير؛ بحضور مشرف الإدارة المدرسية صباح مبارك؛ إن الفكرة بدأت من خلال الزيارات الميدانية للمدارس أن هناك عدداً كبيراً من الطلاب يستطيع التحدث وبطلاقة ولو بعبارات بسيطة ولكن -مع الأسف- لم تصل إلى المجتمع كعامل مشجع للآخرين من خلال مشاركة مقاطعهم لتشجيعهم وتشجيع غيرهم وأيضا حفظها لهم مستقبلاً، كما أن هناك عملاً مميزاً للمعلمين في الميدان.

وأضاف الصعب؛ "أن الفئة المستهدفة من هذا البرنامج فئة طلاب مراحل التعليم العام: الابتدائي، والمتوسط ، والثانوي وفئة المجتمع" والهدف منها تواصل أكثر من المجتمع وإبراز مبدعيهم.

وحول آلية التطبيق يقوم المعلم (أو أسرة الطالب) بعد تدريب الطالب بتسجيل مقطع فيديو (بعد سماح ولي أمره) يتحدث فيه بالإنجليزية عن أّي موضوع ديني أو وطني أو اجتماعي، وفئة المجتمع يشارك أي شاب مواطن من غير التعليم بمقطع بالإنجليزية ثم يتم نشره لجميع الطلاب والمشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع الصعب؛ "النشر للجميع ويكرم معلم الطلاب الثلاثة الأوائل في مدرسته، ويتم ترشيح طالب من كل مدرسة للمشاركة في اللقاء الختامي للمهرجان، الذي سيكون فيه برنامج إذاعي وفعاليات كاملة باللغة الإنجليزية وكذلك إقامة معرض مصاحب "لوحات وصوتيات وأعمال" بالإنجليزي، كما سيتم تكريم المشاركين والداعمين كافة لهذا البرنامج التعليمي التفاعلي.

ودعا الصعب؛ في الختام، الجميع، بالتعاون والتفاعل مع البرنامج لما فيه الفائدة للأبناء، خاصة مع أهمية اللغة الإنجليزية في عصرنا الحاضر وفي شتى المجالات، خاصة أننا نعيش مرحلة ونقلة كبيرة في وطننا الغالي من خلال تحقيق الرؤية الحلم 2030.مكتب تعليم تيماء تبوك مهرجان تيماء للغة الانجليزية