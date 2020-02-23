شكرا لمتابعة خبر عن الحالات التي تسمح للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج حساب المواطن اليوم الأحد الحالات التي تسمح للمتزوجة تسجيلها كمستفيد رئيسي بدلاً عن الزوج ، وهي كالتالي : 1- المهجورة . 2- المتزوجة من غر سعودي . Advertisements 3- عائلة السجين. 4- عائلة فاقد الأهلية . 5- إذا كان زوجها غائب . ويجب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة ، اما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الاسرة .

جاء ذلك رداً على سؤال أحد المواطنين والذي قال فيه “هل المتزوجه تقدر تاخذ حساب المواطن على صرافتها الخاصه علما بان الزوج لن يستلم حساب المواطن؟” .. ليتم الرد عليه .

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