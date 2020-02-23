شكرا لمتابعة خبر عن «العمل» تكشف شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية اليوم الأحد إعفاء المنشآت الصغيرة التي تضم 9عمال أو أقل من دفع المقابل المالي عن 4 وافدين .
وأبانت أن الإعفاء يتطلب تفرغ صاحب المنشأة للعمل فيها ، على أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار 25/8/1435 هـ ، أو تاريخ انشاء المنشأة والذي تم قبل تاريخ 25/8/1440 هـ .
جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين الذي تساءل حول فرض المقابل المالي على منشأة صغيرة تضم عاملين فقط .
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