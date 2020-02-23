شكرا لمتابعة خبر عن القرني: سوف أبقى مدافعًا عن ديني ووطني بروحي ودمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - على خلفية تبرأ الشيخ عائض القرني من الثناء على الرئيس التركي رجب أردوغان مسبقًا، لافتًا إلى أنه كان منخدعًا فيه، وجه القرني الشكر لمؤيدي موقفه.
وقال القرني: أشكر الشرفاء الأوفياء من أبناء وطني الغالي، ومن جميع أنحاء العالم الذين أيّدوا موقفي من أردوغان.
وأضاف: سوف أبقى مُدافعاً عن ديني، ووطني، وقيادتي، بروحي، ودمي، وقلمي، وعلمي، وهو واجب شرعي.
واختتم: أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين، ومكر الماكرين.
وكان القرني، قد أكد أن أردوغان يحاول إيهام العالم أنه ينصر الإسلام، بالرغم من أنه لم يقدم له مثلما قدمت المملكة.
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