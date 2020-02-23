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أسد يفترس ‘‘ظبي عملاق‘‘ في الهواء.. هكذا التهمه أثناء قفزه من مكان مرتفع!!.. والنهاية صادمة للطرفين (شاهد)

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عدن - ياسمين التهامي -  itemprop="name">قفزة عالية لأسد من قمة تل للإمساك بالفارين من الظباء

 

Pincer movement: A pair of lions move in for the kill on a fleeing antelope in the Shamwari Game Reserve in South Africa as the other blesbok watches on

 

حركة الكماشة : زوجين من الأسد يتجهان نحو الانقضاض على الفارين من الظباء في محمية شمواري بجنوب أفريقيا بينما البقية يراقبون

 

 

Predatory pounce: The extraordinary take-down happened after a pair of lionesses surprised two blesboks running in their direction

 


الانقضاض المفترس : حركة الإمساك المثيرة وقعت عندما قام زوجين من الأسد بمفاجأة ظبيين يجريان في نفس اتجاهما
 

 

The claws are out: In a bid to escape, one of the blesboks jumped several metres from the ridge - only to be intercepted mid-flight by the hungry female 

 

المخالب تخرج : في محاولة للهرب من الأسدين قام ظبي بالقفز عدة أمتار من قمة تل، ولكن ذلك لم يمنع أنثي الأسد الجائعة من القفز أيضاً عالياً في الهواء والإمساك بالظبي.

 

Captured: The lioness hauls the antelope to the ground after leaping from a ridge to grab its prey

 

 


القبض : الأسدان أسقطا الظبي على الأرض من أعلى التل لإفتراسه

 

بقية الظباء حالفها الحظ في الهروب، بينما الفريسة التهمت سريعاً من قبل المفترسان المرعبان.

 

المرشدة السياحية جون فيك، 28 عاماً، قامت بتصوير هذه اللحظة المثيرة على بعد أمتار قليلة من أتوبيسها السياحي.

 

المجموعة السياحية شاهدت الأسدين وهما يقفزان من على التل في محمية شمواري بجنوب أفريقيا.
وقالت جون : "فجأة قام الأسدان بالجرى بأقصى سرعتهما للإمساك بالظباء الذين كانوا يجرون تجاه التل."
 

 

 

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Front-row seat: Tour guide Joné Fick, 28, filmed the incredible moment just feet away from her tour bus

 

من المقعد الأمامي للحافلة قامت المرشدة السياحية جون فيك، 28 عاماً، بتصوير اللحظة المثيرة على بعد أمتار قليلة فقط من أتوبيسها السياحي.

 

Dinner is served: One of the blesboks was left to make a lucky getaway, while the captured animal was swiftly devoured by the fearsome predators

 


العشاء أعد : إحدى الظباء حالفها الحظ في الهروب، بينما الفريسة التهمت بسرعة من قبل المفترسان المرعبان.
 

 

 

Hunger games: After overpowering the blesbok, the lions dragged it back to the top of the ridge to enjoy a hard-won meal

 


مباريات الجوع : عقب القضاء علي الظبي قام الأسدين بسحبه إلى قمة التل للإستمتاع بوجبتهما صعبة المنال,

 

وتعود جون فيك مرة أخري للقول بأن الظبي قرر اختيار الخيار الوحيد أمامه وقتها وهو كان القفز عالياً أربعة أمتار والوقوع على الأرض.

 

ومن هنا قامت أنثى الأسد بحركة قفز مثيرة تجاه الظبي ثم سحبه في الهواء، وكان ذلك بالقرب من الحافلة.


وتقول جون : "لم أسمع من قبل عن هذا المشهد، ومن حسن الحظ أن أكون فى المكان المناسب بالوقت المناسب.".
 

 

Lying in wait: The lionesses sit patiently for their prey in the Shamwari Game Reserve in South Africa

 

يرقدان في انتظار : الأسدان يجلسان في صبر قبل الانقضاض على فريستهما في محمية شمواري بجنوب أفريقيا.

 

Tour guide Joné Fick said: 'In my six years of living and working in the bush, this is definitely my best sighting ever'

 

 


المرشدة السياحية جون فيك تقول : "في خلال ست سنوات من عيشي وعملي في الأدغال، هذا المشهد بالتأكيد الأفضل لي على الاطلاق."


وتضيف جون : "الأسدان والظبي سقطا على الأرض بالقرب مننا لدرجة انى كنت واثقة من ارتطاهما بالحافلة."
 

 

"الجميع كان فى غاية الاندهاش من ما يراه، والمشهد جعل البعض عاجزاً عن قول أى شىء."
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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