شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يفترس ‘‘ظبي عملاق‘‘ في الهواء.. هكذا التهمه أثناء قفزه من مكان مرتفع!!.. والنهاية صادمة للطرفين (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - itemprop="name">قفزة عالية لأسد من قمة تل للإمساك بالفارين من الظباء

حركة الكماشة : زوجين من الأسد يتجهان نحو الانقضاض على الفارين من الظباء في محمية شمواري بجنوب أفريقيا بينما البقية يراقبون



الانقضاض المفترس : حركة الإمساك المثيرة وقعت عندما قام زوجين من الأسد بمفاجأة ظبيين يجريان في نفس اتجاهما



المخالب تخرج : في محاولة للهرب من الأسدين قام ظبي بالقفز عدة أمتار من قمة تل، ولكن ذلك لم يمنع أنثي الأسد الجائعة من القفز أيضاً عالياً في الهواء والإمساك بالظبي.



القبض : الأسدان أسقطا الظبي على الأرض من أعلى التل لإفتراسه

بقية الظباء حالفها الحظ في الهروب، بينما الفريسة التهمت سريعاً من قبل المفترسان المرعبان.

المرشدة السياحية جون فيك، 28 عاماً، قامت بتصوير هذه اللحظة المثيرة على بعد أمتار قليلة من أتوبيسها السياحي.

المجموعة السياحية شاهدت الأسدين وهما يقفزان من على التل في محمية شمواري بجنوب أفريقيا.

وقالت جون : "فجأة قام الأسدان بالجرى بأقصى سرعتهما للإمساك بالظباء الذين كانوا يجرون تجاه التل."



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من المقعد الأمامي للحافلة قامت المرشدة السياحية جون فيك، 28 عاماً، بتصوير اللحظة المثيرة على بعد أمتار قليلة فقط من أتوبيسها السياحي.



العشاء أعد : إحدى الظباء حالفها الحظ في الهروب، بينما الفريسة التهمت بسرعة من قبل المفترسان المرعبان.





مباريات الجوع : عقب القضاء علي الظبي قام الأسدين بسحبه إلى قمة التل للإستمتاع بوجبتهما صعبة المنال,

وتعود جون فيك مرة أخري للقول بأن الظبي قرر اختيار الخيار الوحيد أمامه وقتها وهو كان القفز عالياً أربعة أمتار والوقوع على الأرض.

ومن هنا قامت أنثى الأسد بحركة قفز مثيرة تجاه الظبي ثم سحبه في الهواء، وكان ذلك بالقرب من الحافلة.



وتقول جون : "لم أسمع من قبل عن هذا المشهد، ومن حسن الحظ أن أكون فى المكان المناسب بالوقت المناسب.".



يرقدان في انتظار : الأسدان يجلسان في صبر قبل الانقضاض على فريستهما في محمية شمواري بجنوب أفريقيا.



المرشدة السياحية جون فيك تقول : "في خلال ست سنوات من عيشي وعملي في الأدغال، هذا المشهد بالتأكيد الأفضل لي على الاطلاق."



وتضيف جون : "الأسدان والظبي سقطا على الأرض بالقرب مننا لدرجة انى كنت واثقة من ارتطاهما بالحافلة."



"الجميع كان فى غاية الاندهاش من ما يراه، والمشهد جعل البعض عاجزاً عن قول أى شىء."

