خبراء صحة يوضحون علاقة الخبز بـ«نفخة البطن»

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قال متخصصون في الصحة: إن القمح قد يسبب ثلاثة مشكلات صحية ألا وهي حساسية القمح: حيث تبدأ التفاعلات خلال دقائق من تناوله ومن بينها الحكة الجلدية، والطفح الجلدي، وتورم اللسان والشفتين وصعوبة التنفس. لذا، فعليك استشارة طبيبك العام.

الداء البطني: – ويعرف أيضاً بحساسية الغلوتين – من الأمراض الهضمية الشائعة حيث لا تقوم أمعاؤك بامتصاص الغلوتين الموجود في القمح، الشعير، والشوفان، والجاودار. لذا فقم باستشارة طبيبك العام لإجراء فحوصات الدم.

حساسية القمح: ومن أعراضها؛ الانتفاخ، والمغص، والإسهال، والغثيان، وتظهر هذه الأعراض ببطء شديد، أي خلال ساعات من تناول منتجات القمح. كما لا يوجد اختبار تشخيصي لذلك.

حيث يشتكي العديد منا بأنه يعاني من حساسية القمح، لذا يجب تجنب الخبز والأطعمة الأخرى القائمة على القمح مثل المعكرونة والأطعمة المكونة من الحبوب.

وأضاف الخبراء أنه نادراً ما يرجع السبب في حساسية الطعام الحقيقية إلى القمح، في حين أن حساسية القمح (والتي تعرف أيضاً بعدم تحمل القمح) أو ببساطة تزايد انتشار المشكلات الهضمية عن القمح.

الأعراض المعوية المتعلقة الخبز:

قالت الدكتورة إيزابل سكايبالا – أخصائية الحساسية الغذائية في أمانة مؤسسة الخدمات الصحية الوطنية التابعة لمستشفى رويال برومبتون و هيرفيلد أنه “قد يشتكي ثلث المرضى في عيادة الحساسية الخاصة بها من اضطرابات هضمية كالانتفاخ، والإسهال، والقيء، والام المعدة بعد تناول الخبز”.

كما أضافت أنه يستبعد كون الحساسية هي السبب، لكن الأعراض المتعلقة بالخبز حقيقية ويمكن أن يكون السبب في حدوثها هو القمح.

وأوضحت أيضاً أن هناك أطعمة محددة قد يجد بعض الناس صعوبة في هضمها ويعتبر القمح واحداً منها.

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المشاكل الصحية التي يسببها القمح:

يتسبب القمح في ثلاث مشكلات صحية ألا وهي:-

حساسية القمح: حيث تبدأ التفاعلات خلال دقائق من تناوله ومن بينها الحكة الجلدية، والطفح الجلدي، وتورم اللسان والشفتين وصعوبة التنفس. لذاً فعليك استشارة طبيبك العام كي يتم إحالتك إلى عيادة الحساسية التابعة لخدمة الصحة الوطنية.

الداء البطني: -ويعرف أيضاً بحساسية الغلوتين – من الأمراض الهضمية الشائعة حيث لا تقوم أمعاؤك بامتصاص الغلوتين الموجود في القمح، الشعير ، والشوفان، والجاودار. لذا فقم باستشارة طبيبك العام لإجراء فحوصات الدم.

حساسية القمح: ومن أعراضها؛ الانتفاخ، والمغص، والإسهال ، والغثيان، وتظهر هذه الأعراض ببطء شديد، أي خلال ساعات من تناول منتجات القمح. كما لا يوجد اختبار تشخيصي لذلك.

ما الذي يجب فعله في حال سبب القمح في عسر الهضم؟

إذا كنت تعاني من أعراض حادة وطويلة الأمد، ولا سيما إن كانت فضلاتك (البراز) مصحوبة بالدماء، وتعاني أيضاً من التقيؤ وتشنجات معدية مؤلمة، فقم بزيارة طبيبك كي يتم تشخيص حالتك المرضية.

وتنصح الدكتور سكايبالا باتباع حمية الإقصاء، إذا كنت تعاني من الانتفاخ أو بعض الأعراض الثانوية الأخرى، قم باستبعاد القمح من حميتك الغذائية استبعاداً تاماً لمدة أربعة أسابيع، ثم قم بإعادته تدريجياً إلى حميتك الغذائية كي ترى ما إذا كانت الأعراض ستعود مرة أخرى أم لا.

كما توصي سكايبالا أيضاً بأنه عندما تعيد الأطعمة القائمة على القمح مرة أخرى إلى حميتك الغذائية، فعليك أن تبدأ ببسكويت القمح ويتابيكس أو المعكرونة لبضعة أيام قبل أن تبدأ بتناول الخبز. كما يفضل أن تبدأ بقمح نقي من الدرجة الأولى،لأن الخبز يحتوى على العديد من المكونات الأخرى.

هل هذا الأمر عدم تحمل للقمح أو حساسية؟

إذا عادت الأعراض مرة أخرى، فيؤكد ذلك على أن لديك حساسية من القمح كما يتضح لك أيضاً الأطعمة التي قد تزعجك بشكل خاص. فبعض الناس لا يعاني إلا عند تناول المعكرونة، بينما يعاني البعض الأخر عند تناول الخبز فحسب.

إذا كان لديك حساسية من القمح، أو تعاني من اضطرابات عند تناوله، فالسبيل الوحيد لتخفيف تلك الأعراض هو البدء في حمية خالية كلياً أو جزئياً من القمح.

أطعمة تحتوي على القمح

الخبز

المعكرونة

الأطعمة المكونة من الحبوب

الكوسكوس

الكعك والمعجنات

البسكويت

الكعك المحلى

بروتينات الخضار المحللة بالماء.

الجعة

صلصة الصويا

أطعمة خالية من القمح

تعد هذه الأطعمة بديل جيد للأطعمة القائمة على القمح:

حساء الشعير، والأرز المقرمش، ورقائق الذرة

معكرونة الحنطة السوداء

الكينوا

المصادر الرئيسية للقمح

الخبز

المعكرونة

الأطعمة المكونة من الحبوب

الكوسكوس

الكعك والمعجنات

البسكويت

الكعك المحلى

الجعة

صلصة الصويا

تعد الأطعمة الخالية من القمح بديلاً جيداً:

حساء الشعير، والأرز المقرمش، ورقائق الذرة

معكرونة الحنطة السوداء

الكينوا

الفشار

كيف تتبع حمية غذائية خالية من القمح

لن تتضرر صحتك بالتوقف عن تناول الخبز والأطعمة الأخرى التي تحتوى على القمح، إذا قمت بذلك بشكل صحيح. اذ يعد القمح والعديد من منتجاته، كالأطعمة المكونة من الحبوب الغنية بالمعادن والفيتامينات واحدة من الأطعمة الأساسية بالنسبة لنا.

