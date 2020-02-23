بعد تعرضه لإطلاق نار.. نجاح العملية الجراحية للعقيد الغامدي وتحسن حالته

نجحت العملية الجراحية التي أجريت للعقيد عبدالله الغامدي، مدير إدارة دوريات الأمن بالمدينة المنورة، الذي تعرض يوم أمس لإطلاق نار من مواطن في العقد الرابع من العمر.

وكشفت مصادر لـ«عاجل»، عن أن الغامدي خضع، صباح اليوم السبت، لعملية جراحية في الرأس تكللت بالنجاح وحالته الصحية مستقرة، وأنه في تحسن، فيما أشارت المصادر إلى أنه تم إجراء العملية بعد نقل الغامدي، عبر الإخلاء الطبي إلى أحد مستشفيات الرياض بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالابتهال والدعاء للعقيد الغامدي، بأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل، فيما أثنى زملائه بالعمل على إخلاصه وتفانيه في العمل، سائلين الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

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