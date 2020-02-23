السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 89 حالة



سنغافورة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 89 حالة، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.

وذكرت وزارة الصحة السنغافورية في بيان إن إحدى الحالات الجديدة هي لمواطن سنغافوري يبلغ من العمر 32 عامًا وتم إجلاؤه من مدينة "ووهان" الصينية في 9 فبراير الجاري مع مجموعة أخرى من المواطنين السنغافوريين.

وأشار إلى أن الحالتين الأخرتين إحداهما لمواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 30 عامًا وشخص آخر مقيم في سنغافورة بشكل دائم ويبلغ من العمر 41 عامًا ولم يكن لكلاهما أي تاريخ سفر حديث إلى الصين.

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