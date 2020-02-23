السعودية اليوم / "شؤون المسجد النبوي" تنظم برنامجاً لتسهيل عمل المتطوعين بالمسجد النبوي



المدينة المنورة 29 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 23 فبراير 2020م واس

نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة تنسيق العمل التطوعي وبالتنسيق مع الإدارة العامة للترجمة والإدارة العامة للحشود وبالتعاون مع جامعة طيبة أمس, برنامجاً بعنوان "تنظيم الحشود والإرشاد المكاني باللغات والترجمة في المسجد النبوي" لتسهيل عمل المتطوعين بالمسجد النبوي, بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

وأوضح مدير إدارة تنسيق العمل التطوعي بالوكالة نايف بن مصلح المطيري أن البرنامج يهدف إلى تعزيز العمل التطوعي بين أفراد المجتمع, وضمن جهود وأعمال منسوبي وكالة شؤون المسجد النبوي لتقديم كافة الخدمات للزوار والمصلين قاصدي مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

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08:29ت م

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