أهالي الطائف يطالبون بتوفير وسائل السلامة على طريق كلاخ ـ السديرة

2020-02-23

متابعات الخليج 365 - فيصل الزيادي - الطائف

شهد طريق كلاخ ـ السديرة الواقع جنوب شرق محافظة الطائف، في الآونة الأخيرة، الكثير من الحوادث المرورية، والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء، مما دفع أسرهم للمطالبة بإيجاد حل للطريق الذي أصبح مصدر رعب في قلوب عابريه.

وناشد أهالي الضحايا الجهات المعنية عبر “متابعات الخليج 365“، بإيجاد حلول عاجلة لهذا الطريق والذي يشهد حوادث مرورية بشكل يومي، مما جعلهم يشعرون بالرعب عند مروره.

عدم توفر وسائل السلامة المرورية

قال أحد الأهالي والذي يدعى سالم الزيادي، إن طريق كلاخ ـ السديرة، يشهد حوادث مرورية بشكل يومي، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وعدم توفر وسائل السلامة، إضافة إلى عدم وجود مطبات اصطناعية أو إشارات ضوئية تحذيرية وخاصة عند المناطق السكنية.

مطالبات بتكثيف دوريات المرور

بينما قال سعود الجعيد: إن الطريق يشهد ازدحاماً مرورياً بشكل مستمر، وخاصة في أوقات الذروة أيام الدوام الرسمي، نظراً لأن المنطقة تستقبل عدداً كبيراً من الموظفين والموظفات أثناء ذهابهم إلى أعمالهم، إضافة إلى الطلاب والطالبات الذين يدرسون بالمنطقة.

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وأوضح أن ما يزيد من معاناتهم مع هذا الطريق هو عدم وجود مستشفى متكامل بالقرب من الطريق، لإنقاذ ضحايا الحوادث التي تقع عليه، فأقرب مستشفى يبعد عن المنطقة بمسافة 50 كيلومتراً، مما يجعل الكثير من المصابين يلفظون أنفاسهم الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى.

وأضاف أنهم يضطرون أيضاً إلى الانتظار لساعات طويلة لحين وصول الدوريات الأمنية في حال وقوع حادث، موضحاً أن سبب ذلك هو بعد مركز المرور عن الطريق، حيث يقع على بعد 40 كم.

ولفت إلى وجود الكثير من المنعطفات والمخارج على الطريق، كما أنه لا توجد به إشارات تحذيرية أو ضوئية لتنبيه السائقين وخصوصاً في فترة المساء.

وطالب بتكثيف دوريات المرور والدوريات الأمنية على الطريق، وخاصة في أوقات الذروة، للحد من السرعة الزائدة وضبط المتهورين، إضافة إلى منع الشاحنات الكبيرة من المرور على الطريق وقت الذروة حتى يصل الموظفون والطلاب إلى أعمالهم بكل سهولة ويسر.

تجهيز قسم طوارئ

وطالب سعود النفيعي بتجهيز قسم طوارئ متكامل في أحد مراكز الرعاية الصحية بالمنطقة، يعمل على مدار الساعة من أجل استقبال حالات الحوادث وتقديم الإسعافات الأولية لها، ومعالجة أصحاب الإصابات المتوسطة، ونقل الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات المحافظة.

تعثر مستشفى كلاخ العام

وأعرب الأهالي عن استيائهم من تعثر مشروع مستشفى كلاخ العام، وعدم إقامته في الموقع المخصص له، رغم صدور قرار وزير الداخلية الأمير نائف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ باستحداث مشروع المستشفى منذ ما يقارب العشر سنوات.

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