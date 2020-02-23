شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية ١٧ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تنطلق اليوم الأحد بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية ( ١٧ ) بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي. وستشتمل البطولة على اثنتي عشرة لعبة رياضية مختلفة سواء جماعية أو فردية .تأتي هذه البطولة ضمن العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها القوات الجوية لرفع مستوى اللياقة البدنية وبث روح المنافسة بين العسكريين وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية .

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