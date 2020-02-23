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النظر في أسعار التذاكر من مطار نجران بعد ارتفاعها الغير مبرر

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الرياض - علي القحطاني - تبحث شركة الخطوط الجوية ، أسعار تذاكر الطيران من مطار نجران إلى المناطق الأخرى.

ويأتي ذلك بعد ملاحظة عدد كبير من مسافري منطقة نجران عبر موقع الخطوط السعودية، ارتفاع أسعار التذاكر.

وأكد مسافرون أن أسعار الرحلات الداخلية من مطار نجران إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة توازي في بعض الأوقات قيمة رحلة دولية.

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