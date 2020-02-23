شكرا لمتابعة خبر عن مقتل مواطن مسن في جازان والتحفظ على أبناءه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة صامطة بمنطقة جازان، واقعة قتل مواطن مسن يبلغ من العمر 65 عامًا. وفتحت الجهات الأمنية بجازان تحقيقا موسعا في الواقعة، وتم التحفظ على أبناءه لحين الانتهاء من التحقيق. يذكر أنه تم العثور على جثة المجني عليه بها إصابات بليغة.

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