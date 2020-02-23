للخريجين والخريجات.. برنامج تمهير يقدم لك تدريبًا بـ3 آلاف شهريًّا

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» دعوته للخريجين والخريجات من الجامعات السعودية من أبناء الوطن، للتسجيل ببرنامج تمهير للصول على تدريب في مجالات التوظيف في القطاعات المتعددة، مقابل 3 آلاف ريال شهريًّا خلال فترة التدريب.

ما برنامج تمهير؟

يعد برنامج تمهير «التدريب على رأس العمل» هو أحد برامج الدعم في صندوق التنمية البشرية هدف، موجه للخريجين والخريجات من الجامعات السعودية من أبناء الوطن، بهدف المساهمة في رفع خبرات الخريجين والخريجات.

ويهدف برنامج تمهير إلى إكساب الخبرة والمهارة من خلال التدريب، وفتح فرص وآفاق أوسع في مجالات التوظيف في القطاعات المتعددة.

ماذا يقدم برنامج تمهير للخريجين والخريجات؟

بحسب خالد أبا الخليل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق موارد التنمية البشرية هدف، فإن برنامج تمهير يمنح الفرصة للخريجين والخربجات من الجامعات السعودية من الالتحاق بسوق العمل.

وأكد أبا الخليل، في مقطع فيديو عبر الموقع الرسمي لصندوق مواد التنمية البشرية، إن المتدرب سيحصل على مكافآة شهرية يقدمها هدف للمتدرب، خلال فترة التدريب التي تتراوح ما بين 3 و6 أشهر.

ما المزايا التي يقدمها برنامج تمهير؟

تدريب على رأس العمل للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات في منشآتك بدوام كامل.

3.000 ريال مكافأة شهرية مالية مقدمة من هدف للمتدربين خلال فترة التدريب.

إتاحة فرصة للمتدريبن للتأكد من الجدية في العمل.



ما هي شروط الاستفادة من برنامج تمهير؟

ينبغي أن يكون المتقدم للتسجيل في برنامج تمهير:

حاملًا للجنسية السعودية.

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أن تشير سجلات التأمنيات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

ليس ملتحمًا بأي عمل حاليًّا.

لم يستفد من البرنامج سابقًا.

أن يكون المتقدم حاصلًا على البكالوريوس أو أعلى.

ويمكن للخريجين والخريجات من الجامعات السعودية، التسجيل في برنامج تمهير عبر الرابط التالي اضغط هنا

ماذا يستفيد أصحاب العمل؟

أطلق تنمية الموارد البشرية «هدف»، حملة «يفيدك بأعمالك» والموجهة لمنشآت القطاع الخاص؛ بهدف الانضمام إلى برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير».

وطالب صندوق تنمية الموارد البشرية منشآت القطاع الخاص، بطرح الفرص التدريبية المتاحة لدى المنشآت أمام الخريجين والخريجات من حملة درجة البكالوريوس فأعلى.

في السياق نفسه دعا خالد أبا الخليل المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أصحاب العمل للتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتوفير فرص التدريب، مؤكدًا أن برنامج تمهير سيحقق الفائدة لأصحاب العمل وبنات وأبناء الوطن.

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