«إدارة المرور» توضح عقوبة مخالفة التوجيهات اليدوية لرجل الأمن

أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية تقيُّد سائقي المركبات بالإشارات اليدوية لرجل الأمن عند تنظيمه حركة السير، مؤكدةً أن مخالفة هذه الإشارات تتسبب في توقيع غرامة تصل قيمتها إلى 900 ريال.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الإدارة: «إن عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه الحركةَ المرورية، وعدم إعطاء إشاراته الأولوية على الإشارات الضوئية يُعد مخالفة مرورية تصل غرامتها إلى 900 ريال».

وقد أتاحت الإدارة العامة للمرور إجراء عددٍ من المعاملات المرورية للتسهيل على المواطنين، عبر تطبيق «أبشر»، خاصةً ما يتعلق بالاستعلام عن المخالفات المرورية والاعتراض عليها، بالإضافة إلى خدمة مبايعة المركبات وإمكانية تفويضها للغير.

وأوضح المرور السعودي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر «أبشر»، من خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة «الاستعلام عن المخالفات المرورية»، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار «أبشر»، ثم اضغط على خانة «الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة»، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهي تاريخ الميلاد، ورقم الهوية الوطنية، والرقم المرئي، وستظهر المخالفات.

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