بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بجدة.. وإصابة سيدتين بضيق التنفس

سيطرت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم السبت، على حريق شب في شقة بـ«قويزة»، وأجلت السكان، فيما تعرَّضت سيدتان من جنسية عربية لضيق في التنفس نتيجة لدخان الكثيف.

وبحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني؛ فإن مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، تلقى بلاغًا الساعة (18:27) يفيد بوجود حريق في بمنزل بحي قويزة.. ‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة.

وأِشار القرني إلى أنه «بوصول الفرق إلى الموقع، اتضح أن الحالة ناتجة عن احتراق في غرفة مساحتها (3×4) أمتار بشقة في الدور الأرضي في عمارة سكنية مكونة من دورين»، مؤكدًا أنه «تم إجلاء 3 نساء وطفلين، وتم إخماد الحريق».

وأضاف القرني أنه نتج عن الحريق تعرُّض امرأتين من جنسية عربية في العقدين الرابع والسابع على التوالي لضيق تنفس بسيط، وعولجتا من قبل الهلال الأحمر في الموقع.

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وأكد القرني ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنازل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، إضافة إلى طفاية حريق لاستخدامها فور اندلاعه.

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